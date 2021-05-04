Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

"Sözlükteki "ANNE" tanımına sen ve senin gibi, kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan Anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, Aile olmanın önemini, Sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil Kado. Sana da bize de garip bu Hayat! Ama devam ediyor ve yaşanacak hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün. Seni çok seviyoruz ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım Anam."