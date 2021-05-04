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Haberler Galeri Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

Özcan Deniz, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Feyza Aktan'ın kendisini suçlamasının ardından oğulları Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Bir süredir oğlunu göremeyen Deniz'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise olay oldu. Annesi Kadriye Deniz'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Deniz'in, yazdığı uzun mesaj Feyza Aktan'a gönderme olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:29
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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

Bir süredir oğlu Kuzey'in velayetini alabilmek için eski eşi Feyza Aktan'a karşı hukuk mücadelesi veren şarkıcı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in doğum gününü Instagram sayfasından kutladı.

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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

Annesinin çilelerle dolu yaşantısından bahseden Deniz, "Senin yaşadıklarından tek bir anı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar" dedi. Özcan Deniz'in bu sözleri 'Eski eş Feyza'ya gönderme mi?' sorusunu akıllara getirdi.

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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

Deniz, kutlama mesajında şunları söyledi:

"Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni. Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz. Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü, Sen ise kucağında 6 çocukla içeride, Doğunun coğrafyası gibi sert zorluklarla baş başa bırakıldın. Önce Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra da Aydın'a göçlerle bilmediğin hayatlara sürüklenerek geçti gençliğin."

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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

"YENİ YETME ŞIMARIKLAR"

"Okumayı, yazmayı kendin öğrendin ama hayat denen okulda defalarca master yaptın. Altı çocuk,10 torun büyüttün. Kursağından kesip bize yedirdin. Kimseye minnet etmedin. Tarlalarda, çapalarda, pamuklarda, çalışarak bizlere çorbanı hep pişirdin. Senin yaşadıklarından tek bir ânı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar.

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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…

"Sözlükteki "ANNE" tanımına sen ve senin gibi, kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan Anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, Aile olmanın önemini, Sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil Kado. Sana da bize de garip bu Hayat! Ama devam ediyor ve yaşanacak hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün. Seni çok seviyoruz ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım Anam."