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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a olay gönderme: Yeni yetme şımarıklar…
Özcan Deniz, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Feyza Aktan'ın kendisini suçlamasının ardından oğulları Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Bir süredir oğlunu göremeyen Deniz'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise olay oldu. Annesi Kadriye Deniz'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Deniz'in, yazdığı uzun mesaj Feyza Aktan'a gönderme olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:29
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