Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Pelin Akil'e beğeni yağdı. İşte Pelin Akil ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...