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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

"Bir Aile Hikâyesi" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan son yılların en popüler isimlerinden oldu. Şimdilerde Çöp Adam'da canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afacan değişimiyle şaşkına çevirdi. Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren oyuncu "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" dedi. İşte Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:00
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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

Şimdilerde "Çöp Adam" dizisinde rol alan Elçin Afacan, yeni haliyle izleyicileri şaşırttı.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

2019 yılında yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen yardımıyla fazlalıklarından kurtuldu.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkaran ünlü oyuncu, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da atan oyuncu bu sayede kilolarından kurtulduğunu söyledi.

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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti: