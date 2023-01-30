Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrını verdi

"Bir Aile Hikâyesi" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan son yılların en popüler isimlerinden oldu. Şimdilerde Çöp Adam'da canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afacan değişimiyle şaşkına çevirdi. Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren oyuncu "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" dedi. İşte Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı...