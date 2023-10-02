Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Kalp emojisiyle yayınladığı fotoğraftaki kişinin Mehmet Dinçerler olduğu ileri sürülmüş, sonrasında da Berk Atan iddiaları ortaya atılmıştı. O ismin kim olduğu sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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