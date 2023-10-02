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Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Kalp emojisiyle yayınladığı fotoğraftaki kişinin Mehmet Dinçerler olduğu ileri sürülmüş, sonrasında da Berk Atan iddiaları ortaya atılmıştı. O ismin kim olduğu sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 11:40
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Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

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Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

Hadise geçtiğimiz günlerde Instagram'ının hikaye bölümünde çizgili gömlek giyen bir erkek paylamıştı.

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Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

O ismin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler olduğu iddia edilmişti.

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Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Hadise, iddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığını ve gerekenin yapılacağını belirtmişti.

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Ortalığı karıştıran fotoğraf! Hadise’nin paylaşımındaki kişi ortaya çıktı! Bile bile yaptı

Sonrasında bir konserde sahne alan Hadise eski eşine göndermede bulunmuştu. Hadise paylaştığı bir fotoğraftaki kişinin Mehmet Dinçerler sanılması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: