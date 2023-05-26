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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! "Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum"
Torunu Mert Tatlıses'e dava açan İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama geldi! Usta sanatçı ve çocukları arasındaki miras kavgası torunlarına da sıçradı. Oğluyla vasi atama davası nedeniyle karşı karşıya gelen İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses'in evini işgal ettiğini belirterek dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması sonrasu. Tatlıses, konuyla ilgili açıklamada bulundu, üzüntüsüne dile getirdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:53Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:53