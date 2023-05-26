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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! "Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum"

Torunu Mert Tatlıses'e dava açan İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama geldi! Usta sanatçı ve çocukları arasındaki miras kavgası torunlarına da sıçradı. Oğluyla vasi atama davası nedeniyle karşı karşıya gelen İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses'in evini işgal ettiğini belirterek dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması sonrasu. Tatlıses, konuyla ilgili açıklamada bulundu, üzüntüsüne dile getirdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:53
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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum

İbrahim Tatlıses'ten çocukları ve torunu hakkında ilk açıklama geldi. "Bana deli dediler" diyen Tatlıses açıklamasıyla dikkat çekti.

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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum

İbrahim Tatlıses'in iddiaya göre Sarıyer Oyak Sitesi'ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği torunu Mert Tatlıses'e dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.

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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.

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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum

Ünlü sanatçı dava hakkında açıklamada bulundu. Meğer Mert ve babası 'Akli melekeleri yerinde değil' diyerek dava açmış Tatlıses'e. Ve Tatlıses 7 yerden bunun böyle olmadığına dair rapor almaya çalışmış.

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Torununa dava açan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek açıklama! Bana deli dediler, o kirayı ben bahşiş veriyorum

"ÜZÜNTÜ DUYDUĞUM İÇİN AÇTIM O DAVAYI"

Açıklama yapan İmparator şöyle dedi: "Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için onların beni deli olarak görmesinden üzüntü duyduğum için açtım o davayı. Bu zamana kadar sustum 7 yıldır bir şey demedim. Tabii ki oturabilir ama bana deli dediler. Ben evlatlarıma bakıyorum o zaman o da evladına baksın. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum, benim gibi bir baba, benim gibi bir dede bulamazlar. Bu arada ev Seyrantepe'de Sarıyer'de değil."