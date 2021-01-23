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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkında şok iddia! Çocuk yapıp ayrılmayı şart koştu Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkında şok iddia! Çocuk yapıp ayrılmayı şart koştu
2018 yılında nikah masasına oturan ve Kuzey adından bir çocukları bulunan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Birbirleri hakkındaki iddialarının ardından mahkemelik olan ikili hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Konuşulanlara göre Deniz, evlenmeden önce "Senden çocuk yapar ayrılırım" şartı sundu. İhanetlere göz yumduğu iddia edilen Feyza Aktan'ın ise Zekeriyaköy'deki villayı alamayınca kılıcını çektiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:00
15 aylık evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan kanlı bıçaklı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2018 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan ikilinin Kuzey adında bir oğlu oldu. Ancak arada çocukları olmasına rağmen kanlı bıçaklı olan ikili hakkındaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
ŞAŞIRTAN TEHDİTLER
Psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, eski eşi Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aktan, Deniz'in kendisini yüzünde sigara söndürmekle tehdit ettiğini de öne sürdü.
Özcan Deniz ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Deniz, "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim." dedi.