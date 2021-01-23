Özcan Deniz ve Feyza Aktan hakkında şok iddia! Çocuk yapıp ayrılmayı şart koştu

2018 yılında nikah masasına oturan ve Kuzey adından bir çocukları bulunan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Birbirleri hakkındaki iddialarının ardından mahkemelik olan ikili hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Konuşulanlara göre Deniz, evlenmeden önce "Senden çocuk yapar ayrılırım" şartı sundu. İhanetlere göz yumduğu iddia edilen Feyza Aktan'ın ise Zekeriyaköy'deki villayı alamayınca kılıcını çektiği öne sürüldü.