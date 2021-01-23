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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı! 12 Milyonluk hediye… İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı! 12 Milyonluk hediye…
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlayan Yasemin Özilhan, en huzur bulduğu yerin Kaplankaya olduğunu söylemişti. Bunu gören eşi İzzet Özilhan, eşinin yaş günü için kollarını sıvadı. Özilhan, Kaplankaya'da 12 milyon liraya lüks bir villa almak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 09:26
Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.
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Eşinin yaş gününü dün sosyal medyadan kutlayan ünlü işadamı, bununla da kalmadı.
İddialara göre, İzzet Özilhan, birçok ünlü ismin de evinin olduğu Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı.
Özilhan, villada karar verirse eşine yaş günü hediyesi olarak satın alacak.
"İYİ Kİ VARSIN KARIM"
İzzet Özilhan, dün 36 yaşına basan iki kızının annesi Yasemin Özilhan'ın yaş gününü sosyal medyadan "İyi ki doğdun, iyi ki varsın karım" notuyla kutladı.