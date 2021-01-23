İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı! 12 Milyonluk hediye…

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlayan Yasemin Özilhan, en huzur bulduğu yerin Kaplankaya olduğunu söylemişti. Bunu gören eşi İzzet Özilhan, eşinin yaş günü için kollarını sıvadı. Özilhan, Kaplankaya'da 12 milyon liraya lüks bir villa almak için harekete geçti.