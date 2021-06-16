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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

Çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz çıktı. Deniz, eski eşinin kullandığı aracını elinden aldı. Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince, araca trafik polisleri tarafından el koyuldu. Deniz'in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent'teki bir otoparka götürüldü. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan'dan geri aldı.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 09:26
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer araç konusunda karşı karşıya geldi.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

Yıllardır Özcan Deniz'in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent'te bir otoparka çekildi.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

ARACI GERİ ALDI

Feyza Aktan sigorta borcunu ödemeyi teklif etse de araç Özcan Deniz'in üzerine olduğu için Aktan'ın talebi reddedildi. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan'dan geri aldı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Samar Dadgar'a Fulya'daki bir galeriden 1 milyon TL'lik araç bakmıştı. Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'daki aracın sigortasının bitiş tarihini bildiği, yeni sevgilisine bilerek aynı dönemde araç baktığı iddia edildi.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

Arabasız kalan Feyza Aktan'ın ise evinden dışarı çıkmadığı konuşuluyor. Konuyla ilgili Özcan Deniz'in nasıl bir açıklama yapacağı ise henüz merak konusu.