16 Haziran 2021, Çarşamba
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı
Çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz çıktı. Deniz, eski eşinin kullandığı aracını elinden aldı. Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince, araca trafik polisleri tarafından el koyuldu. Deniz'in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent'teki bir otoparka götürüldü. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan'dan geri aldı.
Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 09:26
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