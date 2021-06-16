Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! Arabasını elinden aldı

Çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz çıktı. Deniz, eski eşinin kullandığı aracını elinden aldı. Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince, araca trafik polisleri tarafından el koyuldu. Deniz'in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent'teki bir otoparka götürüldü. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan'dan geri aldı.