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Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, ikinci bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı, koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaptığını söyleyen Bengü, , "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak." dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:53
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Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

İkinci bebeğine kavuşmak için gün sayan şarkıcı Bengü, önceki gün Nişantaşı'nda tatil alışverişi yaparken objektiflere takıldı.

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Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

Muhabirlerle konuşan ve tatil öncesi alışveriş yapmaya çıktığını söyleyen şarkıcı Bengü, "Çarşamba günü tatile çıkıyoruz. Hem kendime hem de Zeynep'e bir şeyler almaya çıktım. Önce bir anneanne dede ziyareti sonda da mavi tur yapacağız" dedi.

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Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI YAPTIRDIM"

İkinci bebeğine beş aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben beş aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim..."

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Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

"İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben, ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı, aşı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronavirüse yakalanmayı daha riskli buluyorum" şeklinde konuştu.

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Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

"HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor."