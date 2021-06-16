16 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, ikinci bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı, koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaptığını söyleyen Bengü, , "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak." dedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:53
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10