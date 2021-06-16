Koronavirüs aşısı olan Bengü: Bebeğim antikorlu doğacak

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI YAPTIRDIM"

İkinci bebeğine beş aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben beş aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim..."