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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Son dakika haberi... Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'in tecavüz tartışmasında flaş gelişme! Seda Sayan'ın magazin dünyasını sallayan tecavüz iddialarına Mehmet Ali Erbil yanıt verdi. Seda Sayan'ın sözlerine 'yakışmadı' diyen Erbil, Seda Sayan'la ilgili, ''Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti. Sayan bu sözlere, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diyerek bomba bir iddiayı ortaya atmıştı. Mehmet Ali Erbil'den geçmişte aralarında su sızmayan Seda Sayan'ın iddialarına jet yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 02:07 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 02:21
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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Eski dostlar Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan birbirine girdi. Erbil'in "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleri üzerine tartışmanın dozu arttı.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Mehmet Ali Erbil'in şahsıyla ilgili açıklamalarına Seda Sayan'dan son derece sert bir yanıt geldi. Sayan, ''Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullandı ve son derece ciddi bir iddiayı ortaya attı. Sayan'ın iddiaları doğru çıkmasa bile Erbil için toplum nazarında galatımeşhur olabilecek iddialar...

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Seda Sayan'ın magazin dünyasını sallayan açıklamasının ardından konuşan Mehmet Ali Erbil, ''Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği, tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı?