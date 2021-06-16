Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında savaş! Seda Sayan'ın şok tecavüz iddiasına Erbil'den yanıt geldi

Son dakika haberi... Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'in tecavüz tartışmasında flaş gelişme! Seda Sayan'ın magazin dünyasını sallayan tecavüz iddialarına Mehmet Ali Erbil yanıt verdi. Seda Sayan'ın sözlerine 'yakışmadı' diyen Erbil, Seda Sayan'la ilgili, ''Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti. Sayan bu sözlere, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diyerek bomba bir iddiayı ortaya atmıştı. Mehmet Ali Erbil'den geçmişte aralarında su sızmayan Seda Sayan'ın iddialarına jet yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 02:07 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 02:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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