Kuruluş Osman'da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! "Türk asla esir olmaz"

Üçüncü sezona reyting rekoru ile başlayan Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. 20 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek olan 67'nci bölüm tanıtımına, "Türk asla esir olmaz" sözleri damga vurdu. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren 'Kuruluş Osman', yeni karakterleri, kadroya katılan oyuncular, görkemli dekorlar ve büyüyen hikayesiyle izleyiciden tam not almıştı.