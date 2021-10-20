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Kuruluş Osman'da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! "Türk asla esir olmaz"

Üçüncü sezona reyting rekoru ile başlayan Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. 20 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek olan 67'nci bölüm tanıtımına, "Türk asla esir olmaz" sözleri damga vurdu. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren 'Kuruluş Osman', yeni karakterleri, kadroya katılan oyuncular, görkemli dekorlar ve büyüyen hikayesiyle izleyiciden tam not almıştı.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:20
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Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! Türk asla esir olmaz

Osman Bey, Turgut Alp'i kurtarmak için Tekfurlara meydan okuyor!

atv ekranında üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 67'inci bölümüyle 20 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

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Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! Türk asla esir olmaz

67.Bölüm:

TEKFUR KOSSES KÖŞEYE SIKIŞIYOR!

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

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Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! Türk asla esir olmaz

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

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Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! Türk asla esir olmaz

OSMAN BEY, TEKFURLARIN PLANINI BOZUYOR

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

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Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey Tekfurlara meydan okuyor! Türk asla esir olmaz

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.