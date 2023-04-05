05 Nisan 2023, Çarşamba
Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı
Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar Sarıyer'de oturdukları villanın ev sahibiyle karakolluk olmuştu. Ünlü çiftin ikametinde oturduğu sırada gelen ev sahibiyle tartışma yaşadığı, silahlı tehdit aldıkları iddia edilmişti. Özcan Deniz ve ev sahibi arasında yaşanan kavganın asıl sebebinin kira zammı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:59
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11