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Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar Sarıyer'de oturdukları villanın ev sahibiyle karakolluk olmuştu. Ünlü çiftin ikametinde oturduğu sırada gelen ev sahibiyle tartışma yaşadığı, silahlı tehdit aldıkları iddia edilmişti. Özcan Deniz ve ev sahibi arasında yaşanan kavganın asıl sebebinin kira zammı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:59
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Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk olmuştu.

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Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı

Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana gelmiş, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istemişti.

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Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı

TARTIŞMANIN SEBEBİ KİRA ARTIŞI

Ev sahibinin bahçede logar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söylemişti.

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Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı

Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başlamıştı.

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Özcan Deniz ve eşine silahlı tehdidin altından kira zammı çıktı! İfadelerine ulaşıldı

Sabah'ın haberine göre ikili arasında daha önceye dayalı kira ödemesi konusunda tartışma çıktığı olay günü ise tartışmanın büyüdüğü ortaya çıktı.