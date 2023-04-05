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Haberler Galeri Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesine koşan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedeler için seferber oldu. Bölgede çadır ve konteyner kentleri kuran Özçelik alkışlanacak bir işe daha imza attı. Ünlü isim ekibiyle birlikte Hatay'da depremzedeler için kurdukları konteyner kentte iftar verdi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:30
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Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası tüm ülke tek yürek oldu. Yaraların sarılması için birçok kampanya düzenlenirken bölgeye koşan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım için seferber olan Özçelik, yardım çalışmalarına devam etti.

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Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Çadır ve konteyner kentleri kuran derneğin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor." açıklaması yapıldı.

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Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

KONTEYNER KENTTE İFTAR VERDİ

Büyük deprem felaketinin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde olan ve afetzedelere destek veren Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, son olarak ekibiyle önceki gün Hatay'da depremzedeler için kurdukları konteyner kentte iftar verdi.

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Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Depremzedeler ile tek tek ilgilenip sohbet eden Özçelik, çocuklarla oynamayı ihmal etmedi.