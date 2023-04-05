Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! “En umutlu günlerim seninle” diyerek paylaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesine koşan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedeler için seferber oldu. Bölgede çadır ve konteyner kentleri kuran Özçelik alkışlanacak bir işe daha imza attı. Ünlü isim ekibiyle birlikte Hatay'da depremzedeler için kurdukları konteyner kentte iftar verdi.