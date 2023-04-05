Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

Hande Erçel Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Paris tatili dönüşü el ele kamera karşısına geçen ikili sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Aşk haberleri sonrası Instagram'daki takipçi sayısı 30 milyonu geçen Erçel'in paylaşımı da beğeni rekoru kırdı. İşte detaylar...