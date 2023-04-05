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Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

Hande Erçel Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Paris tatili dönüşü el ele kamera karşısına geçen ikili sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Aşk haberleri sonrası Instagram'daki takipçi sayısı 30 milyonu geçen Erçel'in paylaşımı da beğeni rekoru kırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:53
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Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

Oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili Paris tatili dönüşünde el ele kamera karşısına geçerek aşklarını burada ilan etmiş oldu.

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Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

Bu aşk sonrası ünlü oyuncu, sosyal medyada da takipçi sayısını artırdı.

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Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

TAKİPÇİ SAYISIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak Milano tatilinden fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, hem artan takipçi sayısıyla hem de beğenilerle magazin gündeminde yer aldı.

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Hakan Sabancı aşkı yaradı! Hande Erçel sosyal medyada rekor kırdı

SOSYAL MEDYADA DA REKOR KIRDI

30 milyon 200 binlik takipçi sayısıyla dikkat çeken Hande Erçel'e rekor da beğeni geldi. Ünlü oyuncunun Milano paylaşımlarını 3 milyon 700 binden fazla kişi beğendi.