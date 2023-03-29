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Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

Özcan Deniz ve Samar Dadgar Sarıyer'de oturdukları evin sahibiyle davalık oldu! Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti. İddiaya göre ev sahibi "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:16
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Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

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Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.

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Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

Ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi.

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Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.