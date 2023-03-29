Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’a ev sahiplerinden şok tehdit: Ölümü hak ediyorsun

Özcan Deniz ve Samar Dadgar Sarıyer'de oturdukları evin sahibiyle davalık oldu! Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti. İddiaya göre ev sahibi "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu.