Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Aslanpay, yaptığı paylaşımda, "Yaşadıgım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya dan şikayetci oldum,darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum.Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır.Mental olarak okadar yoruldum ki Ben hayatıma devam etmeye calisiyorum bu süreçte destek olan tüm arkadaslarıma ve avukatima teşekkürler" ifadelerini kullandı.