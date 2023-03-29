29 Mart 2023, Çarşamba
Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakay, Survivor yarışmasıyla yeniden gündeme oturmuştu. Karacakaya ile ilgili dün akşam gündeme gelen iddia şoke etti. Yaklaşık altı ay birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve darp davası açtığını duyurdu. Sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Karacakaya da "Asıl ben mağdurum" dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:22
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