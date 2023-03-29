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Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakay, Survivor yarışmasıyla yeniden gündeme oturmuştu. Karacakaya ile ilgili dün akşam gündeme gelen iddia şoke etti. Yaklaşık altı ay birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve darp davası açtığını duyurdu. Sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Karacakaya da "Asıl ben mağdurum" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:22
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Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Batuhan Karakacaya'nın yaklaşık altı ay sosyal medya fenomeni Ayşe Fatma Aslanpay ile birliktelik yaşamıştı.

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Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Ayrılığın ardından Ayşe Aslanpay Twitter hesabında, "Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni." ifadelerini kullandıktan sonra sosyal medya hesaplarını dondurmuştu.

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Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Ayşe Fatma Aslanpay sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajla tüm dikkatleri üzerine çekti. Eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

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Ayşe Aslanpay’ın darp iddiasına Batuhan Karacakaya’dan videolu cevap: Asıl ben mağdurum

Aslanpay, yaptığı paylaşımda, "Yaşadıgım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya dan şikayetci oldum,darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum.Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır.Mental olarak okadar yoruldum ki Ben hayatıma devam etmeye calisiyorum bu süreçte destek olan tüm arkadaslarıma ve avukatima teşekkürler" ifadelerini kullandı.