29 Mart 2023, Çarşamba
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Bir dönem evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çift arabada darp iddiasıyla gündeme oturmuştu. O dönem kameralar önüne el ele çıkarak iddiaları yalanlayan ikiliden kötü haber geldi. Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 29.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 13:22
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