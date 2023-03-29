Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Bir dönem evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çift arabada darp iddiasıyla gündeme oturmuştu. O dönem kameralar önüne el ele çıkarak iddiaları yalanlayan ikiliden kötü haber geldi. Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.