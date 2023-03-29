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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Bir dönem evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çift arabada darp iddiasıyla gündeme oturmuştu. O dönem kameralar önüne el ele çıkarak iddiaları yalanlayan ikiliden kötü haber geldi. Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 13:22
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

İki yıl birliktelik yaşayan ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

Bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan çift hakkında zaman zaman boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

Her seferinde bu iddiaları reddeden ikili hakkında son olarak kötü haber geldi.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

Bir dönem darp edildiği konuşulan Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş arasında büyük kriz! Boşanıyorlar

Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.