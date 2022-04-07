Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen haline geldi. Kısa sürede iki çocuk sahibi olan Yenenler ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Ancak son paylaşımı tepki topladı. Geçtiğimiz günlerde 'Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur' başlıklı alaycı bir video paylaşan Yenenler'e "Bu yapılan saygısızlık" yorumları yağdı.