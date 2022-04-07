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Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen haline geldi. Kısa sürede iki çocuk sahibi olan Yenenler ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Ancak son paylaşımı tepki topladı. Geçtiğimiz günlerde 'Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur' başlıklı alaycı bir video paylaşan Yenenler'e "Bu yapılan saygısızlık" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:50
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Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete de 2021'de dünyaya gelmişti

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Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

İki çocuğu ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomen haline gelen ünlü isim, son paylaşımıyla tepki topladı.

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Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

Geçtiğimiz günlerde "Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" başlıklı alaycı bir video paylaştı.

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Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

Bu durum üzerine sosyal medya kullanıcıları, Yenenler'e büyük tepki gösterdi.

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Berfu Yenenler’in Ramazan paylaşımına tepki yağdı! “Bu yapılan saygısızlık”

Takipçileri, "Hiç komik değil, çok ayıp. Bu yapılan saygısızlık", "Dini değerlerimizi alay konusu edemezsiniz. Çok saçma bir paylaşım olmuş" yorumlarıyla Yenenler'i eleştirdi.