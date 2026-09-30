Asmalı Konak'ın Seymen'i olarak hafızalara kazınan ve "Nasip Değilmiş" gibi şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında yer alan Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü sanatçı, son dönemde ise kariyerinden çok ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geliyor.

MADDİ ANLAŞMAZLIKLAR AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kriz, Ağustos 2024'te ağabeyi ve yıllarca menajerliğini yapan Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlıkla büyüdü. Aynı dönemde kız kardeşi Yurda Deniz ile Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi.

İddialara göre aile içindeki anlaşmazlığın temelinde maddi meseleler ve taşınmazlarla ilgili sorunlar bulunuyor. Özcan Deniz'in kendisine ait bazı mülklerin tapularını ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine devrettiği, daha sonra bu taşınmazları geri almak istemesi üzerine iki kardeş arasındaki gerilimin arttığı öne sürüldü.

Şirket ayrılığı, Zekeriyaköy'deki villalar ve finansal anlaşmazlıklar nedeniyle araları açılan Deniz kardeşler arasındaki kriz, son olarak adli sürece de taşındı.