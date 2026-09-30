Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu
Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz, davanın "yersiz ve haksız" olduğunu belirterek kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Öte yandan ağabeyi Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Asmalı Konak'ın Seymen'i olarak hafızalara kazınan ve "Nasip Değilmiş" gibi şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında yer alan Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü sanatçı, son dönemde ise kariyerinden çok ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geliyor.
MADDİ ANLAŞMAZLIKLAR AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ
Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kriz, Ağustos 2024'te ağabeyi ve yıllarca menajerliğini yapan Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlıkla büyüdü. Aynı dönemde kız kardeşi Yurda Deniz ile Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi.
İddialara göre aile içindeki anlaşmazlığın temelinde maddi meseleler ve taşınmazlarla ilgili sorunlar bulunuyor. Özcan Deniz'in kendisine ait bazı mülklerin tapularını ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine devrettiği, daha sonra bu taşınmazları geri almak istemesi üzerine iki kardeş arasındaki gerilimin arttığı öne sürüldü.
Şirket ayrılığı, Zekeriyaköy'deki villalar ve finansal anlaşmazlıklar nedeniyle araları açılan Deniz kardeşler arasındaki kriz, son olarak adli sürece de taşındı.
ERCAN DENİZ'DEN SUÇ DUYURUSU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz'in cep telefonuna Özcan Deniz'in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi.
Dilekçede yer alan iddiaya göre, Özcan Deniz'e ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın, haberin olsun" ifadeleri kullanıldı.
SES ANALİZİ TALEBİ
Hürriyet'in haberine göre, Ercan Deniz'in avukatı, söz konusu ifadelerin müvekkilinin hayatına yönelik açık ve doğrudan bir tehdit niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Ercan Deniz ise başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz'i sorumlu tuttu. Ayrıca kayıttaki sesin Özcan Deniz'e ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uzman ses analizi yapılmasını talep etti.
ÖZCAN DENİZ KARDEŞİ İÇİN TANIK OLDU
Aile içindeki gerilim devam ederken Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Deniz, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında hakaret gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
Açılan dava kapsamında Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında görülen davada tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne gitti.