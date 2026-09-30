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Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz, davanın "yersiz ve haksız" olduğunu belirterek kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Öte yandan ağabeyi Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 1

Asmalı Konak'ın Seymen'i olarak hafızalara kazınan ve "Nasip Değilmiş" gibi şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında yer alan Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü sanatçı, son dönemde ise kariyerinden çok ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geliyor.

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 2

MADDİ ANLAŞMAZLIKLAR AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kriz, Ağustos 2024'te ağabeyi ve yıllarca menajerliğini yapan Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlıkla büyüdü. Aynı dönemde kız kardeşi Yurda Deniz ile Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi.

İddialara göre aile içindeki anlaşmazlığın temelinde maddi meseleler ve taşınmazlarla ilgili sorunlar bulunuyor. Özcan Deniz'in kendisine ait bazı mülklerin tapularını ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine devrettiği, daha sonra bu taşınmazları geri almak istemesi üzerine iki kardeş arasındaki gerilimin arttığı öne sürüldü.

Şirket ayrılığı, Zekeriyaköy'deki villalar ve finansal anlaşmazlıklar nedeniyle araları açılan Deniz kardeşler arasındaki kriz, son olarak adli sürece de taşındı.

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 3

ERCAN DENİZ'DEN SUÇ DUYURUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz'in cep telefonuna Özcan Deniz'in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi.

Dilekçede yer alan iddiaya göre, Özcan Deniz'e ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın, haberin olsun" ifadeleri kullanıldı.

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 4

SES ANALİZİ TALEBİ

Hürriyet'in haberine göre, Ercan Deniz'in avukatı, söz konusu ifadelerin müvekkilinin hayatına yönelik açık ve doğrudan bir tehdit niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Ercan Deniz ise başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz'i sorumlu tuttu. Ayrıca kayıttaki sesin Özcan Deniz'e ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uzman ses analizi yapılmasını talep etti.

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 5

ÖZCAN DENİZ KARDEŞİ İÇİN TANIK OLDU

Aile içindeki gerilim devam ederken Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Deniz, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında hakaret gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Açılan dava kapsamında Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında görülen davada tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne gitti.

SANATÇI ÖZCAN DENİZ, KARDEŞLERİNİN HAKARET DAVASINDA İFADE VERDİ
Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 6

ÖZCAN DENİZ: "ÇOK YERSİZ VE HAKSIZ BİR DAVA"

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten Deniz, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 7

"METRES" SÖZÜNÜN ARKASINDAKİ HİKAYEYİ ANLATTI

Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle, kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş. Ondan sonra anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e, 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir. Durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim."

Özcan Deniz’in aile krizinde yeni perde: Ercan Deniz’den suç duyurusu 8

Mahkemenin, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı (uyarısı) yapılmasına karar verdiği öğrenildi. Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

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