Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi

Sosyetede 15 yıllık bir evliliğin perde arkası, Sabah yazarı Bülent Cankurt'un bu sabahki köşe yazısıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Tuğçe Çetinsaya, eşini takip etmesi için özel dedektif tuttu. Dedektifin hazırladığı dosya ise görkemli bir düğünle başlayan evliliği bitme noktasına getirdi.

Cemiyet hayatı; özel dedektifle ortaya çıktığı öne sürülen 15 yıllık ihanet iddiası, olay yaratan "dokunmayın" pozları ve daha birinci yılını bile doldurmadan sona eren sürpriz aşklarla adeta çalkalanıyor.

ALDATILDIĞINI BELGELEMİŞ İş insanı Gökhan Çetinsaya ile eşi Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliğinin sona erme aşamasında olduğu iddia edildi. Sabah yazarı Bülent Cankurt, 30 Eylül tarihli köşe yazısında çiftin evliliğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Tuğçe Çetinsaya eşinin kendisini aldattığından şüphelenince özel dedektif tuttu. İddiaya göre Gökhan Çetinsaya'yı takip eden özel dedektifin hazırladığı dosya, çiftin evliliğinde boşanma sürecini gündeme getirdi.

Cankurt'un 30 Eylül tarihli köşe yazısı: GÖKHAN ÇETİNSAYA CEPHESİNDEN KÖTÜ HABER "İş insanı Gökhan Çetinsaya cephesinden kötü bir haberim var. Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, günlerce konuşulan bir düğünle evlendiği eşi Tuğçe Çetinsaya ile 15 yıllık evliliği bitiyor.