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Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyetede 15 yıllık bir evliliğin perde arkası, Sabah yazarı Bülent Cankurt'un bu sabahki köşe yazısıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Tuğçe Çetinsaya, eşini takip etmesi için özel dedektif tuttu. Dedektifin hazırladığı dosya ise görkemli bir düğünle başlayan evliliği bitme noktasına getirdi.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 1

Cemiyet hayatı; özel dedektifle ortaya çıktığı öne sürülen 15 yıllık ihanet iddiası, olay yaratan "dokunmayın" pozları ve daha birinci yılını bile doldurmadan sona eren sürpriz aşklarla adeta çalkalanıyor.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 2

ALDATILDIĞINI BELGELEMİŞ

İş insanı Gökhan Çetinsaya ile eşi Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliğinin sona erme aşamasında olduğu iddia edildi. Sabah yazarı Bülent Cankurt, 30 Eylül tarihli köşe yazısında çiftin evliliğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 3

Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Tuğçe Çetinsaya eşinin kendisini aldattığından şüphelenince özel dedektif tuttu. İddiaya göre Gökhan Çetinsaya'yı takip eden özel dedektifin hazırladığı dosya, çiftin evliliğinde boşanma sürecini gündeme getirdi.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 4

Cankurt'un 30 Eylül tarihli köşe yazısı:

GÖKHAN ÇETİNSAYA CEPHESİNDEN KÖTÜ HABER

"İş insanı Gökhan Çetinsaya cephesinden kötü bir haberim var. Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, günlerce konuşulan bir düğünle evlendiği eşi Tuğçe Çetinsaya ile 15 yıllık evliliği bitiyor.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 5

EVLİLİĞİN BİTME NEDENİ İHANET Mİ?

Kulislerde konuşulanlara göre evliliğin bitme nedeni ihanet! Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Hanım, son dönemde sosyetede çok moda olduğu gibi eşinin peşine özel dedektif takmış.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 6

ÖZEL DEDEKTİF 7/24 TAKİP ETTİ

Gökhan Bey'i 7/24 takip eden özel dedektif, Tuğçe Hanım'a boşanma davası açabileceği kanıtları toplamış. Dört yıl önce ortak şirket kuran çiftten Tuğçe Hanım'ın henüz resmi işlemleri başlatmasa da boşanmaya kararlı olduğunu duydum.

Cemiyet hayatında 15 yıllık evlilikte kriz: Özel dedektif devreye girdi 7

AİLELER EVLİLİĞİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada çocuklarının boşanmasını istemeyen aileler devreye girip çiftin evliliğini kurtarabilmek için çabalıyormuş. Umarım başarırlar..."

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