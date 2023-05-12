12 Mayıs 2023, Cuma
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...
Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliği bitti, yankıları bitmedi! 8 Mayıs Pazartesi günü görülen dava ile boşanan ikili birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Adliye çıkışı Oğuzhan Koç'tan ilk açıklamalar gelirken Özdemir'in gergin hali dikkat çekti. Mahkemeye koruma ordusu ile gelen Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e mahkeme günü hesap sorduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:32
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