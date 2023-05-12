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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...

Demet Özdemir Oğuzhan Koç evliliği bitti, yankıları bitmedi! 8 Mayıs Pazartesi günü görülen dava ile boşanan ikili birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Adliye çıkışı Oğuzhan Koç'tan ilk açıklamalar gelirken Özdemir'in gergin hali dikkat çekti. Mahkemeye koruma ordusu ile gelen Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e mahkeme günü hesap sorduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:32
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...

Geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilginç bir iddia gündeme geldi! Meğer mahkemeden önce buluştuğunu ileri süren Bircan Bali'nin sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...

BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...

BÜYÜK AŞK SONLANDI

Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...

TEK CELSEDE BİTTİ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şok iddia! Bir şeyler bitmemiş olabilir...

Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.