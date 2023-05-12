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Haberler Galeri Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan Arda Kural son haliyle şaşkına çevirdi. "Yerli Leonardo Di Caprio" sağlık sorunları nedeniyle bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Zor günleri geri bırakan oyuncu eski haline dönmek için 20 kilo verip bir de saç ektirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşınca yine gündem oldu. İşte Arda Kural'ın son hali...

Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:17
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Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

Bir dönemin efsane oyuncularından yerli Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, sağlık sorunları sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, sosyal medya hesabında yeni bir gönderi yayınladı. Fazla kilolarından kurtulmaya başlayan saç ektiren yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaşınca yine gündem

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Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

Fazla kilolarından kurtulmaya başlayan saç ektiren yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaşınca yine gündem oldu.

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Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

20 kilo veren Arda Kural'ı görenler "Harika görünüyorsunuz", "Arda kimseyi umursama iyisin" yorumlarında bulundu. Setlere geri dönen Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarından destek alıyor.

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Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...

Arda Kural