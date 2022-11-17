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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

Yeni yıl için geri sayım başlarken ünlü isimler verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Bu sene yılbaşı için sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların, aldıkları ücretler adeta dudak uçuklattı. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise ve Özcan Deniz'in rekor ücrete sahneye çıkacağı ortaya çıktı. İşte sanatçıların sahne alacağı yerler ve ücretleri...

Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:50
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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

Yılbaşına sayılı günler kala bazı ünlü isimlerin konser vereceği otel ve mekanlar belli oldu. Yeni yılda sahne fiyatlarını astronomik rakamlara çıkaran sanatçılar, alacakları ücretlerle dudak uçuklattı.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

Müzisyenlerin, sahne ücretlerini geçtiğimiz yıla oranla iki ya da üçe katlaması ise dikkat çekti.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

Geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023'ü karşılayacak.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı alan Hadise ve Özcan Deniz zirvede yer alıyor.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YILBAŞI KONSERİ ÜCRETLERİ

Tuğba Yurt - Hatay, 600 bin TL