Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede...

Yeni yıl için geri sayım başlarken ünlü isimler verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Bu sene yılbaşı için sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların, aldıkları ücretler adeta dudak uçuklattı. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise ve Özcan Deniz'in rekor ücrete sahneye çıkacağı ortaya çıktı. İşte sanatçıların sahne alacağı yerler ve ücretleri...