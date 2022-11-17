17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın kadrosuna iki yeni oyuncu! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı ekrana geri dönüyor

Kuruluş Osman'ın kadrosuna iki yeni oyuncu! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı ekrana geri dönüyor

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 104'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Yılmayacağız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine zirvedeydi. Her çarşamba izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu. İşte, Alpaslan Özmol'un hayat vereceği karakter...

Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 17:01
  • 1
  • 11
Kuruluş Osman yine en çok izlenen! Kadroya iki yeni oyuncu

Kuruluş Osman 104. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,52 izlenme oranı ve %21,78 izlenme payı'yla birinci olurken AB'de %5,24 izlenme oranı ve %15,40 izlenme payı 20+ABC1'de %7,36 izlenme oranı ve %18,37 izlenme payı elde ederek diğer iki kategoride de Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kuruluş Osman yine en çok izlenen! Kadroya iki yeni oyuncu

KURULUŞ OSMAN'A İKİ YENİ OYUNCU

'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar.

  • 3
  • 11
Kuruluş Osman yine en çok izlenen! Kadroya iki yeni oyuncu

ALPASLAN ÖZMOL KURULUŞ OSMAN'DA!

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren ve 'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

  • 4
  • 11
Kuruluş Osman yine en çok izlenen! Kadroya iki yeni oyuncu

Özmol, sevilen dizinin 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünden itibaren 'Gürbüz Alp' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

  • 5
  • 11
Kuruluş Osman yine en çok izlenen! Kadroya iki yeni oyuncu

Güzel oyuncu Deniz Barut ise 'Valide İsmihan Sultan' rolüne hayat verecek.