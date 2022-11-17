17 Kasım 2022, Perşembe
Kuruluş Osman'ın kadrosuna iki yeni oyuncu! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı ekrana geri dönüyor
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 104'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Yılmayacağız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine zirvedeydi. Her çarşamba izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu. İşte, Alpaslan Özmol'un hayat vereceği karakter...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 17:01
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