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Haberler Galeri Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Merve Boluğur ve Mert Aydın arasındaki boşanma iddiaları gündemdeki yerini aldı. DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur neden ayrılıyor sorusu arama motorlarında aratılıyor. Peki Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:51
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Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

Merve Boluğur neden boşanıyor sorusunun cevabı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Gerek kariyeriyle gerekse sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çok geçmeden ünlü çift için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya başladı. Peki Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelen Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 2 Ekim'de evlendiği Mert Aydın ile sık sık fotoğraflarını yayınlayan Boluğur'un son dönemde sosyal medyada tek başına paylaşımlar yapmasıyla dikkat çeken Boluğur, takipçileri tarafından yakın merceğe alındı.

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Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Geçtiğimiz haftalarda hamilelik haberleriyle gündeme gelen Merve Booluğur'un Instagram'dan paylaştığı videolar ve fotoğraflarda parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti.

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Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

MERVE BOLUĞUR BOŞANIYOR MU?

Son olarak takipçileri ile soru-cevap anketi gerçekleştiren Boluğur, "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

O soruya, "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez. Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" diyen Merve Boluğur'un bu sözleri kime dediği merak konusu oldu..