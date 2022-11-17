Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?

Merve Boluğur neden boşanıyor sorusunun cevabı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Gerek kariyeriyle gerekse sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çok geçmeden ünlü çift için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya başladı. Peki Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?