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Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Merve Boluğur ve Mert Aydın arasındaki boşanma iddiaları gündemdeki yerini aldı. DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur neden ayrılıyor sorusu arama motorlarında aratılıyor. Peki Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar?