Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2021 yılbaşını evlerinde geçiren şarkıcılar, bu sene için planlarını şimdiden yaptı. Kutlama için sahnede olacak olan şarkıcılar fiyatlarını ikiye katladı. Uzun süredir sahnelerde olmayan ve Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz'in bir gecede kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İşte sanatçıların sahne alacağı yerler ve ücretleri...