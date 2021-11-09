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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2021 yılbaşını evlerinde geçiren şarkıcılar, bu sene için planlarını şimdiden yaptı. Kutlama için sahnede olacak olan şarkıcılar fiyatlarını ikiye katladı. Uzun süredir sahnelerde olmayan ve Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz'in bir gecede kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İşte sanatçıların sahne alacağı yerler ve ücretleri...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:58
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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'i es geçen ünlüler, yeni yıl kutlamaları için şimdiden anlaşmalarını yaptılar.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

Posta gazetesinde yer alan habere göre; yeni yıl kutlaması için en yüksek rakamı bir süredir sahnelerden uzak kalan Özcan Deniz kazanacak. Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Deniz'in ücreti 1 milyon TL.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

31 Aralık gecesinde sevenleriyle buluşacak olan başarılı şarkıcılar Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Hadise Açıkgöz'ün ise 900'er bin TL'ye imza attıkları iddia edildi.

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

Ünlülerin sahne alacağı yerler ve ücretleri şöyle:

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Özcan Deniz servetine servet katacak! Bir gecede…

Özcan Deniz: Kıbrıs, 1 milyon TL