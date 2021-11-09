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Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:04
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Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #YeniHayatımız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

19.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüseyin'in Baha cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını duyan Ferit, soluğu Hande'nin yanında aldı. Hande'den hesap soran Ferit karşısında Yaman'ı buldu. Hande'nin davranışlarıyla iyiden iyiye kendini Hande'ye kaptıran Yaman ile Ferit arasında yaşanan gerginliğe Zümrüt dur derken, bu durum Hande'yi bir hayli keyiflendirdi.

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Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

Konakta kontrolü yeniden ele alan Azade, Saadet'i işten çıkardı. Bunun üzerine Adnan, Saadet'i aradı ancak Saadet, kurduğu oyunun parçası olarak bir süre ortadan kayboldu. Azade ise Kerim'i Adnan'ı takip etmesi için görevlendirdi.

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Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

Sinsi planlarına bir yenisini daha ekleyen Hande, bu sefer babasının sözde alacaklılarına evlerini kurşunlatarak kendini Yaman ve Betül'ün hayatının ortasına sokmayı başardı. Yaman'ın Hande'ye olan zaafına tahammülü kalmayan Betül'ün tepkisi sert olsa da meydanı Hande'ye bırakmaya hiç niyeti yoktu.

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Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

Mirza'nın hareketlerine bir türlü anlam veremeyen Ferit, Ender'e Mirza hakkında araştırma yapmasını söyledi. Bu sırada Ayşe, Ferit'i ikna ederek Mirza'nın iş teklifini kabul etti ve kafede çalışmaya başladı.