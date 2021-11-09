Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…

Sinsi planlarına bir yenisini daha ekleyen Hande, bu sefer babasının sözde alacaklılarına evlerini kurşunlatarak kendini Yaman ve Betül'ün hayatının ortasına sokmayı başardı. Yaman'ın Hande'ye olan zaafına tahammülü kalmayan Betül'ün tepkisi sert olsa da meydanı Hande'ye bırakmaya hiç niyeti yoktu.

