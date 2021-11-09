09 Kasım 2021, Salı
Kalp Yarası’nda Hande’den sinsi plan! Ferit ve Ayşe yeni hayatına başlarken…
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:04
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