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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Yalancı dizisinde canlandırdığı Mehmet Emir karakteriyle ekranlarda olan Salih Bademci, dijital platformlarda yayınlanan 'Kulüp' ve 'İlk ve Son' dizileriyle de adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız isimlerinden olan Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bademci'nin rol arkadaşıyla evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Yalancı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 14:45
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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

'Yalancı', 'İlk ve Son' ve 'Kulüp' dizileriyle son dönemin yıldız isimlerinden olan Salih Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Bademci'nin rol arkadaşıyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

İşte Yalancı'nın yıldızı Salih Bademci başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

MEHMET YILMAZ AK VE SEVGİLİSİ NAZLI ÇETİN

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Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş