Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

"Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır."