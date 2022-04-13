13 Nisan 2022, Çarşamba
Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...
Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği 15 dakikalık davayla sona erdi. Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videoları sonrası tek celsede boşanan Binay, çıkan haberler sonrası sessizliğini bozdu. Kırmızıgül adliye çıkışında, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" sözleri üzerine açıklama yapan Binay, Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir" dedi. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay'ın tüm açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.04.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 14:04
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