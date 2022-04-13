13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği 15 dakikalık davayla sona erdi. Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videoları sonrası tek celsede boşanan Binay, çıkan haberler sonrası sessizliğini bozdu. Kırmızıgül adliye çıkışında, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" sözleri üzerine açıklama yapan Binay, Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir" dedi. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay'ın tüm açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 14:04
  • 1
  • 13
Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül adliye çıkışında, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık. "

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

İddiaya göre; Ece Binay kızı Lavin ile uzun zamandır Amerika'da yaşıyordu, Mahsun Kırmızıgül ayrılığa dayanamadı evliliği bitirme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram'da yeni bir açıklama yaptı.

  • 3
  • 13
Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

EVLİLİK BİRLİĞİMİZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM ETTİ!

İddiaların ardından sessizliğini bozan Ece Binay, şu mesajı paylaştı:

  • 4
  • 13
Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

"İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir."

  • 5
  • 13
Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu! İhanet gölgesinde ayrılık...

"Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır."