Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

Özcan Deniz ailesinin istemediği sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice nikah masasına oturdu. Eski eşi Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan Deniz, kısa süre sonra 21 yaş küçük Samar Dadgar ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Anne Kadriye Deniz ise oğlunun ilişkisini istememiş ve evlenmesine karşı olduğunu açık açık ifade etmişti. Haftalardır gündeme gelmeyen ünlü çiftle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen evlilik iddiası ve ortaya sunulan kanıtlar şoke etkisi yarattı.