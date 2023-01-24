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Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

Özcan Deniz ailesinin istemediği sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice nikah masasına oturdu. Eski eşi Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan Deniz, kısa süre sonra 21 yaş küçük Samar Dadgar ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Anne Kadriye Deniz ise oğlunun ilişkisini istememiş ve evlenmesine karşı olduğunu açık açık ifade etmişti. Haftalardır gündeme gelmeyen ünlü çiftle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen evlilik iddiası ve ortaya sunulan kanıtlar şoke etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:47
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Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar'ın gizlice evlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

İddiaya göre çift gizlice evlendi, bu iddianın ortaya atılma nedeni ise ikilinin arkadaşlarından gelen görüntüler oldu.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

Bir televizyon programında bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

Arkadaki tablonun da bu iddianın kanıtı olduğu öne sürüldü.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Nikah görüntüleri ifşa oldu

Geçtiğimiz haftalarda yasak aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine oturan Özcan Deniz ve Samar Dadgar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.