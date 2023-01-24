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Haberler Galeri Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar dizisi ara mı verdi, final mi yaptı sorusunun cevabı merak ediliyor. 17. sezonun ortasında ara verildiği açıklanan yılların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da hala yeni bölüm için tarih açıklanmaması akıllara final karar mı alındı sorusunu getirdi. Peki Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:37
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Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar dizisine dair detaylar uzun zamandır arama motorlarında araştırılıyor. En son 638. bölümüyle birlikte 18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın kaldığı yerden devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR FİNAL YAPTI MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki dizinin final yapıp yapmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti.

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Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

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Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 27 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında
Jumanji Vahşi Orman filmi yer alıyor.

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Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.