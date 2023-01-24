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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! "Tarihe geçecek bir fotoğraf"

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil şimdi de sosyal medyayı salladı. 2 çocuk annesi olan Akil fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara "tarihe geçecek bir fotoğraf" yorumu geldi. İşte Pelin Akil'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 13:52
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! Tarihe geçecek bir fotoğraf

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Pelin Akil, son verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! Tarihe geçecek bir fotoğraf

Anıl Altan'la mutlu bir evliliği olan 2 çocuk annesi Akil'in pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! Tarihe geçecek bir fotoğraf

"SİYAH MI RENKLİ Mİ?"

Akil'in göğüs dekolteli pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Güzel oyuncu paylaştığı pozlara şu notu yazdı:

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! Tarihe geçecek bir fotoğraf

"Aslında bu yoktu, içimden geldi. Siyah beyaz mı renkli mi?" notuyla yaptığı paylaşıma "Baya tarihe geçecek bir fotoğraf…" yorumu geldi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! Tarihe geçecek bir fotoğraf

İşte Pelin Akil'in o pozu…