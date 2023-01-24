Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil’den sosyal medyayı sallayan poz! "Tarihe geçecek bir fotoğraf"

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil şimdi de sosyal medyayı salladı. 2 çocuk annesi olan Akil fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara "tarihe geçecek bir fotoğraf" yorumu geldi. İşte Pelin Akil'in o paylaşımı...