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Haberler Galeri Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi etti

Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi etti

Feyza Aktan'la olaylı ayrılık süreci yaşayan Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ilişki Deniz ailesinde krize neden olmuştu. İlişkisine onay vermeyen annesi Kadriye Deniz ise oğluna söz geçiremeyince birlikte yaşadıkları evi terk etmişti. Annesine inat ilişkisine devam eden Deniz, sevgilisine evlilik teklifi etti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 12:07
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Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar’a evlilik teklifi etti

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde özellikle özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

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Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar’a evlilik teklifi etti

49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

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Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar’a evlilik teklifi etti

8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söyledi.

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Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar’a evlilik teklifi etti

Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de geldi.

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Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar’a evlilik teklifi etti

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.