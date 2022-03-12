Özcan Deniz annesini hiçe saydı! Sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi etti

Feyza Aktan'la olaylı ayrılık süreci yaşayan Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ilişki Deniz ailesinde krize neden olmuştu. İlişkisine onay vermeyen annesi Kadriye Deniz ise oğluna söz geçiremeyince birlikte yaşadıkları evi terk etmişti. Annesine inat ilişkisine devam eden Deniz, sevgilisine evlilik teklifi etti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmedi.