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Haberler Galeri ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi yarın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ön izlemesi önceki gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Dizinin başrol oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş, proje hakkında konuştu. Yıldırımer, "Dizinin toplumsal bir konuya dikkat çekmesinden çok etkilendim" derken dizinin Elif öğretmeni Gizem Güneş ise şöyle konuştu: "Adı Sevgi, okuma çağındayken evlendirilen genç kızların dramına odaklanıyor. Maalesef küçük yaşta evlendirilen çok fazla kız var. Elif öğretmen de kendisini Zeynep'in çaresizliğine umut olmaya adıyor, onu kurtarmaya çalışıyor."

Giriş Tarihi: 12.03.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 13:11
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ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

atv ekranlarına damga vurmaya hazırlanan dizi 'Adı Sevgi' yarın izleyici karşısına çıkacak. İddialı yapımda başrolleri paylaşan Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş, dizinin okumak isteyen kız çocuklarına umut olacağını söylüyor

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ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

Yarın atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Adı Sevgi'nin ön gösterimi geçtiğimiz gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. atv yönetiminin yanı sıra gazetecilerin de yer aldığı gösterimde dizi oyuncularının heyecanı gözlerden kaçmadı.

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ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

"Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan yapım, mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için verdiği mücadeleleri konu ediniyor. Dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş paylaşıyor.

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ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.

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ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı 'Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu gibi isimler yer alıyor.