ATV’nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ yarın izleyiciyle buluşacak! Okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak

Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi yarın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ön izlemesi önceki gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Dizinin başrol oyuncuları Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş, proje hakkında konuştu. Yıldırımer, "Dizinin toplumsal bir konuya dikkat çekmesinden çok etkilendim" derken dizinin Elif öğretmeni Gizem Güneş ise şöyle konuştu: "Adı Sevgi, okuma çağındayken evlendirilen genç kızların dramına odaklanıyor. Maalesef küçük yaşta evlendirilen çok fazla kız var. Elif öğretmen de kendisini Zeynep'in çaresizliğine umut olmaya adıyor, onu kurtarmaya çalışıyor."