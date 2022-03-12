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Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde ciddi bir kriz yaşadığı iddia edilmiş, kızları Eliz'in doğum gününde bir araya gelmemeleri iddiaları güçlendirmişti. Kısa bir süre önce sorunları atlatan çiftten geçtiğimiz hafta aşk paylaşımı gelmişti. Her ne kadar sorunları çözmüş gibi görünseler de aile içerisinde buzlar tam da erimedi. Alişan, şimdi de iki kadın arasında kaldı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2022 11:34
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Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın Temmuz 2021'deki ölümünden sonra toparlanmakta zorlandı. Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca kriz çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

Mutlu yuvalarının üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, bir hafta önce boşanmanın eşiğinden döndü.

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Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

Ama Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı hâlâ kızgın. Affetmedi, araya mesafe koydu.

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Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

Posta'nın haberine göre; Alişan şimdi annesi ile eşinin arasındaki buzları eritmeye çalışıyor...

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Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

NELER OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Alişan ile 2 çocuğunun annesi Buse Varol'un boşanacakları iddia edilmişti.