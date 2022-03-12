Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde ikinci kriz! İki kadın arasında kaldı

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde ciddi bir kriz yaşadığı iddia edilmiş, kızları Eliz'in doğum gününde bir araya gelmemeleri iddiaları güçlendirmişti. Kısa bir süre önce sorunları atlatan çiftten geçtiğimiz hafta aşk paylaşımı gelmişti. Her ne kadar sorunları çözmüş gibi görünseler de aile içerisinde buzlar tam da erimedi. Alişan, şimdi de iki kadın arasında kaldı! İşte detaylar...