13 Eylül 2021, Pazartesi
Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…
Ozan Güven bir dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuş, hakkında 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme süreci devam eden Güven, yaşananların ardından Levent'teki evinden ayrılıp Bodrum'a yerleşti. Uzun süredir görüntülenmeyen oyuncunun son hali şoke etti.
Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:08
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