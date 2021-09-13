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Haberler Galeri Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Ozan Güven bir dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuş, hakkında 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme süreci devam eden Güven, yaşananların ardından Levent'teki evinden ayrılıp Bodrum'a yerleşti. Uzun süredir görüntülenmeyen oyuncunun son hali şoke etti.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:08
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Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.

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Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Takvim yazarı Ufuk Özcan, Ozan Güven'in son durumunu şöyle anlattı;

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Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

KÖY HAYATI YAŞAMAYA BAŞLADI

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması talep edilmiş ve dava açılmıştı.

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Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Yargı süreci devam ederken Ozan Güven, yıllardır oturduğu Levent'te bulunan evini kiraya vermiş.