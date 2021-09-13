Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi! Deniz Bulutsuz’a darp iddiasını ardından…

Ozan Güven bir dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemelik olmuş, hakkında 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme süreci devam eden Güven, yaşananların ardından Levent'teki evinden ayrılıp Bodrum'a yerleşti. Uzun süredir görüntülenmeyen oyuncunun son hali şoke etti.