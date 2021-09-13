13 Eylül 2021, Pazartesi
Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), sezon arasından sonra yeni bölümleriyle ekranlara geri dönecek. Dizinin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel'in katılacağı iddia edilmişti. 200. bölümüyle birlikte ekranlara dönecek heyecan dolu dizinin sezon finalinde; Behzat ve Hızır intikamlarına bir adım daha yaklaşmıştı. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu plan ise sarpa sarmıştı. Peki; EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi?
Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:02
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