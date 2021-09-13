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Haberler Galeri Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), sezon arasından sonra yeni bölümleriyle ekranlara geri dönecek. Dizinin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel'in katılacağı iddia edilmişti. 200. bölümüyle birlikte ekranlara dönecek heyecan dolu dizinin sezon finalinde; Behzat ve Hızır intikamlarına bir adım daha yaklaşmıştı. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu plan ise sarpa sarmıştı. Peki; EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi?

Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:02
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Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO 200. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. ATV ekranlarında yıllardır fırtına gibi esen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni sezonla ekranlara bomba gibi dönecek. Kadrosuna birbirinden usta oyuncuların katıldığı dizinin yeni sezonu izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Usta oyuncu Uğur Yücel'in EDHO kadrosuna katıldığı iddia edilmişti. Dizinin sezon finalinde heyecan tavan yapmış ve intikam planları devreye sokulmuştu. Peki; EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Yeni sezonu itibariyle hikayenin tamamen değişeceği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Özellikle Hızır Çakırbeyli rolü ile diziyi sırtlayan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca yeni katılan oyuncuları sevinçle karşıladı.

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Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO'ya katılacak yeni oyuncular dizinin başro karakteri Hızır Çakırbeyli için hayati öneme sahip oldu. Oktay Kaynarca'nın daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde yakın arkadaşları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılınca oyuncunun sevinci de tarif edilmez oldu. Dizide çok fazla oynanamış olsalar da Kaynarca eski dostlarını yanında görmekten oldukça memnun oldu.

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Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında 7. sezonunda start verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hikayesi ile de bambaşka bir hal alacak. Diziye yeni sezonda Muhammed Cangören ve Sefa Zengin katılıyor. Başarılı oyuncuların diziye katılma ihtimali çok yüksek olsa da henüz kesin bir imza atıladı.

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Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yapımcı şirketin yeni oyuncu transferleri ile birlikte oyuncu kadrosu da gittikçe zengileşeceğe benziyor. Dizinin gidişatı açısından da gerekli olan bu oyuncu anlaşmaları sonrası EDHO bu sezonda da reytingleri alacak.