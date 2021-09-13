Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında 7. sezonunda start verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hikayesi ile de bambaşka bir hal alacak. Diziye yeni sezonda Muhammed Cangören ve Sefa Zengin katılıyor. Başarılı oyuncuların diziye katılma ihtimali çok yüksek olsa da henüz kesin bir imza atıladı.