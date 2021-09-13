Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu’ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

ESTETİK İTİRAFI

Kimi zaman estetikli olduğu iddia edilen İrem Helvacıoğlu bu konuya ilişkin soruya ise, "Estetiğim yok ama botoks yaptırıyorum. Dudaklarım iri olduğu için hep estetik sanılıyor ama değil. Çenem de doğuştan sivri. Alnımda net çizgiler olduğu için ifademin önüne geçmemesi için botoksla kapatıyorum" dedi.