13 Eylül 2021, Pazartesi
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı
Son yılların en popüler oyuncularından olan İrem Helvacıoğlu, son olarak Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası ile izleyici karşısına çıktı. Paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evinin kapılarını hayranları için açan Helvacıoğlu, ayrılık itirafıyla bir hayli şaşırttı. İşte irem Helvacıoğlu'nun açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:40
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