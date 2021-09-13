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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

Son yılların en popüler oyuncularından olan İrem Helvacıoğlu, son olarak Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası ile izleyici karşısına çıktı. Paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evinin kapılarını hayranları için açan Helvacıoğlu, ayrılık itirafıyla bir hayli şaşırttı. İşte irem Helvacıoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:40
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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu’ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

Baş Belası'nda canlandırdığı İpek karakteriyle yaz aylarına damga vuran İrem Helvacıoğlu, özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. Güzel oyuncunun ayrılık itirafı bir hayli şaşırttı.

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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu’ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

Son dönemin yükselen yıldızlarından İrem Helvacıoğlu, evinin kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. İş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü isim, Özcan Deniz ile yaşadığı polemik, biten ilişkisi ve canlandırmak istediği oyuncu Ayşen Gruda hakkında konuştu.

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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu’ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

"HERKESLE ARKADAŞ OLAMAZSIN"

Evini gezerken fotoğraf köşesinde tüm rol arkadaşlarıyla fotoğrafı olmasına rağmen Özcan Deniz'le fotoğrafına yer vermeyen İrem Helvacıoğlu o konuyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu’ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

"Arkadaş olmak benim için çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın, illa ki zaman geçirdiğin herkesle arkadaş olamazsın. Biriyle tanıştın diye arkadaş olmana gerek yok."

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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu’ndan ayrılık açıklaması! İtirafı şaşırttı

ESTETİK İTİRAFI

Kimi zaman estetikli olduğu iddia edilen İrem Helvacıoğlu bu konuya ilişkin soruya ise, "Estetiğim yok ama botoks yaptırıyorum. Dudaklarım iri olduğu için hep estetik sanılıyor ama değil. Çenem de doğuştan sivri. Alnımda net çizgiler olduğu için ifademin önüne geçmemesi için botoksla kapatıyorum" dedi.