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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılması nedeniyle zor günler geçiren Ozan Güven, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği kaza Güven'in yaşadığı büyük bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi.
Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:21
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