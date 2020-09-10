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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılması nedeniyle zor günler geçiren Ozan Güven, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği kaza Güven'in yaşadığı büyük bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi.

Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:21
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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı

Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması sağlık probleminin ortaya çıkmasına vesile oldu.

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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı

Habertürk'ün haberine göre; eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası sonrasında zor günler geçiren Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra kafasına 6 dikiş atıldı.

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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı

Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı.

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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı

Bunun üzerine hastanede tedaviye alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi.

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Ozan Güven'in sağlık problemi kazayla ortaya çıktı! Tedavi altına alındı

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.