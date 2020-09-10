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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle fenomen haline geldi. Dizide Fekeli karakteriyle kilit isimlerden birini canlandıran Kerem Alışık bu sefer oğlu Sadri Alışık ile gündem oldu. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da rol de alan Sadri Alışık'ın babası Kerem Alışık'a benzerliği çok konuşuldu. İşte Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın inanılmaz benzerliği.

Giriş Tarihi: 10.09.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 17:25
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle fenomen haline gelen Kerem Alışık bu sefer oğlu Sadri Alışık ile gündem oldu. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da rol de alan Sadri Alışık'ın babası Kerem Alışık'a benzerliği çok konuşuldu. İşte Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın inanılmaz benzerliği.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU ALİ DEMİR

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU DERİN DENİZ