Bir Zamanlar Çukurova’nın Ali Rahmet Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle fenomen haline geldi. Dizide Fekeli karakteriyle kilit isimlerden birini canlandıran Kerem Alışık bu sefer oğlu Sadri Alışık ile gündem oldu. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da rol de alan Sadri Alışık'ın babası Kerem Alışık'a benzerliği çok konuşuldu. İşte Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın inanılmaz benzerliği.