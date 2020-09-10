Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Yeni Hayat diziyle ekranlara geri dönen Serkan Çayoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide eski bir bordo bereli olan, ailesi ve aşkı arasında kalan Adem Şahin karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Serkan Çayoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu ise görenleri şaşırttı. İşte Serkan Çayoğlu'nun sevgilisİ...