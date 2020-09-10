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Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Yeni Hayat diziyle ekranlara geri dönen Serkan Çayoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide eski bir bordo bereli olan, ailesi ve aşkı arasında kalan Adem Şahin karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Serkan Çayoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu ise görenleri şaşırttı. İşte Serkan Çayoğlu'nun sevgilisİ...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:00
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Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Yeni Hayat dizisiyle ekranlara geri dönen Serkan Çayoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Serkan Çayoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu ise görenleri şaşırttı. İşte Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Yeni Hayat dizisinin Adem’i Serkan Çayoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA