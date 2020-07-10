İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

Survivor ilk finalist kim oldu? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan seviyesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Artık finale sayılı günlerin kalması nedeniyle hızlı eleme oyunlarına geçildi. Dün akşam ada konseyi sonrasında veda eden isim Elif olmuştu. İlk yarı finalistin belli olacağı dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 23:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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