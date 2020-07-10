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İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

Survivor ilk finalist kim oldu? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan seviyesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Artık finale sayılı günlerin kalması nedeniyle hızlı eleme oyunlarına geçildi. Dün akşam ada konseyi sonrasında veda eden isim Elif olmuştu. İlk yarı finalistin belli olacağı dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 23:55
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İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Artık büyük finale sayılı günler kalmasının ardından yapılan yarışmalar heyecanla takip ediliyor. İlk finalistin belli olacağı yarışma nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında kimin finalist olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

10 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim Berkan oldu.

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İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.

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İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.

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İşte kazanan isim! Survivor ilk finalist kim oldu? 10 Temmuz Survivor finale çıkan isim kim oldu?

8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? İLK ELEME ADAYI...

Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.