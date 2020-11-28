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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Atv’nin bomba dizisi Kardeşlerim sete çıkmak için gün sayıyor! Atv’nin bomba dizisi Kardeşlerim sete çıkmak için gün sayıyor!
Dizi atv'de izlenir sloganıyla uzun yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den bomba bir dizi daha geliyor. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesinin anlatılacağı "Kardeşlerim", sete çıkmak için gün sayıyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 09:23
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Kardeşlerim"
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesi… Herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü…
Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin okuma provaları ise geçtiğimiz gün NGM'nin ofisinde gerçekleştirildi.
OKUMA PROVASINDA TÜM KADRODA BİR ARAYA GELDİ
Çekimlerine yakında başlanacak dizinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya geldi. Oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı.
"KARDEŞLERİM" SETE ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR!
"Kardeşlerim" adlı dizinin çekimleri haftaya İstanbul'da başlıyor. Aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu ve yanlışı, varlığı ve yokluğu incelikli bir şekilde işleyen dizi, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.