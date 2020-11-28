Atv’nin bomba dizisi Kardeşlerim sete çıkmak için gün sayıyor!

Dizi atv'de izlenir sloganıyla uzun yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den bomba bir dizi daha geliyor. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesinin anlatılacağı "Kardeşlerim", sete çıkmak için gün sayıyor.