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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı! Kalp krizi geçirmişti… Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı! Kalp krizi geçirmişti…
Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, programın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Topaloğlu, hastaneden taburcu olarak evine geçmişti. Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 10:12
63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılmış, yayın sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
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Kalp krizi geçiren usta oyuncuya anjiyo yapılmış ve üç gün sonra taburcu olarak evine gönderilmişti.
Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Snob Magazin'in haberine göre; Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.