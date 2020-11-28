Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı! Kalp krizi geçirmişti…

Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, programın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Topaloğlu, hastaneden taburcu olarak evine geçmişti. Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.