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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölümüyle ekrana gelecek. Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde Cezayir ailesini korumak ve bu acıları yaşatanlardan hesap sormak için sert kararlar alacak. "Herkes ölecek" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:06
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

25.Bölüm:

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.