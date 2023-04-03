Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir’den sert kararlar: Herkes ölecek

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölümüyle ekrana gelecek. Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde Cezayir ailesini korumak ve bu acıları yaşatanlardan hesap sormak için sert kararlar alacak. "Herkes ölecek" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...