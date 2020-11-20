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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve 13 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı. Model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başlayan Güven'in ilişkisini, sosyal medya paylaşımı ele verdi. Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 14:22
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven'in model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığı söylendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, Ozan Güven-Gizem Yıldırım çiftinin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.
İkilinin birliktelikleri, Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.
TABLO ELE VERDİ
Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.
Gizem Yıldırım, birliktelik iddialarına "Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.