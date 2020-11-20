20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve 13 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı. Model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başlayan Güven'in ilişkisini, sosyal medya paylaşımı ele verdi. Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 14:22
  • 1
  • 9
Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven'in model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığı söylendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, Ozan Güven-Gizem Yıldırım çiftinin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.

  • 3
  • 9
Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

İkilinin birliktelikleri, Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.

  • 4
  • 9
Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

TABLO ELE VERDİ

Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

  • 5
  • 9
Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Gizem Yıldırım, birliktelik iddialarına "Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.