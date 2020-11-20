Ozan Güven yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve 13 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı. Model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başlayan Güven'in ilişkisini, sosyal medya paylaşımı ele verdi. Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.