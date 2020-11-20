Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

Akıncı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Deren Talu, doğum günü paylaşımlarıyla gündeme oturdu. 24 yaşına basan Talu, doğum gününü sevgilisi Baran Tınaz ile kutladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Talu'nun ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşırttı. Genç yaşta estetik olan Deren Talu'nun eski hali olay oldu. İşte Deren Talu'nun estetiksiz hali...