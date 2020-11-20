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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti
Akıncı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Deren Talu, doğum günü paylaşımlarıyla gündeme oturdu. 24 yaşına basan Talu, doğum gününü sevgilisi Baran Tınaz ile kutladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Talu'nun ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşırttı. Genç yaşta estetik olan Deren Talu'nun eski hali olay oldu. İşte Deren Talu'nun estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 16:04
Akıncı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Talu'nun ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşırttı. Genç yaşta estetik olan Deren Talu'nun eski hali olay oldu. İşte Deren Talu'nun estetiksiz hali…
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Tuvana Türkay
Tuvana Türkay
İrem Derici
İrem Derici