20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

Akıncı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Deren Talu, doğum günü paylaşımlarıyla gündeme oturdu. 24 yaşına basan Talu, doğum gününü sevgilisi Baran Tınaz ile kutladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Talu'nun ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşırttı. Genç yaşta estetik olan Deren Talu'nun eski hali olay oldu. İşte Deren Talu'nun estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 16:04
  • 1
  • 85
Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

Akıncı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Talu'nun ortaya çıkan fotoğrafı ise şaşırttı. Genç yaşta estetik olan Deren Talu'nun eski hali olay oldu. İşte Deren Talu'nun estetiksiz hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 85
Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

Tuvana Türkay

  • 3
  • 85
Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

Tuvana Türkay

  • 4
  • 85
Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

İrem Derici

  • 5
  • 85
Deren Talu estetiksiz haliyle şoke etti

İrem Derici