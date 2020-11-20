Hande Erçel kanser hastaları için harekete geçti! Takipçilerine böyle seslendi

Hande Erçel konuyla ilgili şu çağrıda bulundu:

"Her yıl doğum günüm olan 24 Kasım'da yaptığınız güzelliklerle beni çok mutlu ediyor, iyi ki dedirtiyorsunuz. Şimdi ise; yeni yaşıma girmeye günler kala benim için çok hassas bir konuyla ilgili desteğinizi bekliyor, birlik olalım istiyorum. 24 Kasım'daki doğum günüm için ilk hediyemi kendi kendime verdim, kanser hastası çocuklara ve ailelerine bağışta bulunarak. Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım… Onların yaşamlarını değiştirebileceğimize, iyileştirebileceğimize inanıyorum. İşte bu yüzden @kansersizyasam derneği ile yürüyorum. @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden açtığım kampanya ile toplayacağımız bağışlar, benim için en özel günümün, en güzel hediyesi olacak. Linki Bio'ma koyuyorum; şimdi sıra sizde, az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa, bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum. Teşekkür ederim."