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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel kanser hastaları için harekete geçti! Takipçilerine böyle seslendi Hande Erçel kanser hastaları için harekete geçti! Takipçilerine böyle seslendi
Son yıllarda rol aldığı projelerle kariyerinde yükselişe geçem Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinde oldu. Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerinden ricada bulundu. Her yıl doğum gününde sevenlerinden hediyeler alan Erçel, bu yıl Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunulmasını istedi. Annesini 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden Erçel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 14:29
Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Hande Erçel, 24 Kasım'da yeni yaşına basacak.
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Her yıl doğum gününde hayranlarından çeşitli hediyeler alan Erçel, bu doğum için sevenlerinden istekte bulundu.
Erçel, doğum günü hediyesi yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunulmasını istedi.
Hande Erçel konuyla ilgili şu çağrıda bulundu:
"Her yıl doğum günüm olan 24 Kasım'da yaptığınız güzelliklerle beni çok mutlu ediyor, iyi ki dedirtiyorsunuz. Şimdi ise; yeni yaşıma girmeye günler kala benim için çok hassas bir konuyla ilgili desteğinizi bekliyor, birlik olalım istiyorum. 24 Kasım'daki doğum günüm için ilk hediyemi kendi kendime verdim, kanser hastası çocuklara ve ailelerine bağışta bulunarak. Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım… Onların yaşamlarını değiştirebileceğimize, iyileştirebileceğimize inanıyorum. İşte bu yüzden @kansersizyasam derneği ile yürüyorum. @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden açtığım kampanya ile toplayacağımız bağışlar, benim için en özel günümün, en güzel hediyesi olacak. Linki Bio'ma koyuyorum; şimdi sıra sizde, az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa, bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum. Teşekkür ederim."
Annesini 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel, her özel günde Aylin Erçel'i anıyor. İşte Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel…