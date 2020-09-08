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David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

Ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre çift Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kaptı. David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 12:02
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David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı.

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David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

UZUN SÜRE KARANTİNAYA GİRDİLER

İleri sürülenlere göre çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.

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David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

SÜPER YAYICI KORKUSU

David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.

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David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

BİR ABD, BİR İNGİLTERE

David ve Victoria Beckham, mart ayının ilk günlerinde Los Angeles'tan Londra'ya dönüp büyük oğulları Brooklyn'in 21'inci doğum gününü kutladı. Bu kutlama çiftin Cotswolds'taki kır evinde yapıldı.

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David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

PARTİDEN EVE

Daha sonra çift, 11 Mart'ta David Beckham'ın futbol ile ilgili işleri için tekrar ABD'ye döndü. Son olarak da yeniden Cotswold'a döndü ve ailece karantinaya girdi.