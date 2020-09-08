David Beckham ve Victoria Beckham gittikleri partide koronavirüs kaptı

Ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre çift Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kaptı. David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.