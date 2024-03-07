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Haberler Galeri TikTok fenomeni oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel'i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

TikTok fenomeni oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel'i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yıllık evli, iki çocuk babası Ali Biçer, 16 Şubat'ta evi terk eden sosyal medya fenomeni karısı Aysel Biçer'i aramak için stüdyoya geldi. TikTok fenomeni Aysel Hanım'ın "Köy hayatından bıktım" diyerek evi terk ettiği ve sosyal medyadan tanıştığı birine kaçtığını açıkladı. Esra Erol ve ekibi fenomen Aysel'i buldu. Çift canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 20:24
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Aysel fenomen oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Aysel fenomen oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yıllık evli, iki çocuk babası Ali Biçer, 16 Şubat'ta evi terk eden sosyal medya fenomeni karısı Aysel Biçer'i bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Aysel fenomen oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

Ali bey, TikTok fenomeni Aysel Hanım'ın "Köy hayatından bıktım" diyerek evi terk ettiği ve sosyal medyadan tanıştığı birine kaçtığını açıkladı.

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Aysel fenomen oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

"EŞİM SON 2 YILDIR DEĞİŞTİ"
Ali Biçer'in açıklamaları şöyle: "İzmir Bergama'dan geliyorum. 16 yıllık evliyim. Karım 16 Şubat'ta gitti. Ben çiftçiyim ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Eşim çalışmıyordu. Son 2 yıldır değişti. Ben eşimi karşıma da aldım.

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Aysel fenomen oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel’i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme

Dedim ki "Bak senin gidişatını hiç beğenmiyorum. Bir köylü kadın böyle boyanmaz giymez." Ben "Asla böyle bir şey yapmıyorum." Siz beni annenle beraber kötü tutuyorsunuz" dedi.