07 Mart 2024, Perşembe
TikTok fenomeni oldu, evden kaçtı! Esra Erol fenomen Aysel'i buldu: Canlı yayında büyük yüzleşme
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yıllık evli, iki çocuk babası Ali Biçer, 16 Şubat'ta evi terk eden sosyal medya fenomeni karısı Aysel Biçer'i aramak için stüdyoya geldi. TikTok fenomeni Aysel Hanım'ın "Köy hayatından bıktım" diyerek evi terk ettiği ve sosyal medyadan tanıştığı birine kaçtığını açıkladı. Esra Erol ve ekibi fenomen Aysel'i buldu. Çift canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 20:24
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